Glissement de terrain en Chine: le bilan passe de 4 à 21 morts

Six personnes restent disparues après ce drame

Au moins 21 personnes sont mortes après un glissement de terrain cette semaine dans le nord de la Chine suite à des pluies torrentielles, selon un nouveau bilan publié dimanche par les autorités.

Six personnes restent disparues après ce drame qui a frappé vendredi soir le village de Weiziping, dans la province du Shaanxi, a indiqué le Bureau de gestion des situations d'urgence de la capitale provinciale Xi'an. Le précédent bilan faisait état de quatre morts.

Les pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a "emporté deux maisons" et "endommagé des routes, des ponts, l'alimentation en électricité et d'autres infrastructures", avait annoncé plus tôt la radio publique nationale CNR.

Une centaine de militaires ainsi que des pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours "qui se poursuivent" dimanche, selon la même source.

La radio a diffusé sur Weibo des images montrant des sauveteurs en train de dégager des roches et des arbres du bord d'une rivière ou encore d'emporter des victimes sur des civières.