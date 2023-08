Afghanistan : les talibans célèbrent leur deuxième anniversaire au pouvoir

Les autorités talibanes ont imposé leur interprétation austère de l'islam dans le pays, les femmes subissant durement les lois

Le gouvernement taliban en Afghanistan fête mardi, jour décrété férié, le deuxième anniversaire de sa prise de contrôle du pays par des célébrations et une déclaration commémorant avec fierté son retour au pouvoir.

"La conquête de Kaboul a prouvé une fois de plus que personne ne peut contrôler la fière nation afghane et qu'aucun envahisseur ne sera autorisé à menacer l'indépendance et la liberté du pays", ont salué les autorités talibanes mardi matin dans un communiqué.

Un agent de sécurité taliban passe devant des boutiques vendant des bols en terre cuite sur un marché du district d'Istalif, dans la province de Kaboul (nord-ouest), le 3 juillet 2023.

Les drapeaux blanc et noir de l'Emirat islamique d'Afghanistan, nom donné au pays par ses nouveaux dirigeants, flottaient aux points de contrôle de sécurité de la capitale, tombée le 15 août 2021 lorsque le gouvernement soutenu par les Etats-Unis s'est effondré et que ses dirigeants se sont exilés.

Les rues de la capitales restaient toutefois encore très calmes mardi matin, ont constaté des journalistes. Des talibans commençaient à se réunir devant l'ancienne ambassade américaine. Certains hommes prenaient des selfies pendant que des hymnes retentissaient. Le défilé militaire prévu à Kandahar, berceau du mouvement taliban et d'où le chef suprême reclus, Hibatullah Akhundzada, gouverne par décret, a finalement été annulé. Ailleurs, des convois de talibans doivent parcourir les rues de Herat (ouest), et à Kaboul, le ministère de l'Education organise une célébration dans une école d'un quartier de la ville où étaient autrefois rassemblés des diplomates aujourd'hui peu nombreux, le gouvernement taliban n'étant toujours pas reconnu officiellement par un autre pays.

"Aujourd'hui est un jour heureux", "c'est la date de la fin de l'occupation de notre pays", s'est réjoui Mortaza Khairi, 21 ans étudiant en médecine. Des études impossibles pour les filles qui n'ont plus accès à l'université.

Depuis leur prise de pouvoir en août 2021, les autorités talibanes n'ont cessé d'imposer des lois pour faire respecter leur vision austère de l'islam.

Au cours des deux dernières années, les autorités talibanes ont ainsi imposé leur interprétation austère de l'islam dans le pays, les femmes subissant durement les lois qualifiées par les Nations unies d'"apartheid des sexes".