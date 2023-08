La Chine accuse un fonctionnaire d'avoir espionné pour la CIA

Cette affaire survient après l'adoption d'une nouvelle loi anti-espionnage qui renforce les pouvoirs des autorités

La Chine suspecte un fonctionnaire gouvernemental d'avoir espionné pour le compte de l'Agence centrale de renseignement américaine (CIA), selon un communiqué officiel publié lundi, qui fait suite à une première affaire similaire début août.

Le suspect, dont le seul détail divulgué est le nom de famille Hao, est un employé d'un ministère non spécifié et âgé de 39 ans, selon le ministère chinois de la Sécurité de l'État. Le communiqué officiel ne précise pas son sexe.

AFP Archives / Saul Loeb Le logo de la Central Intelligence Agency dans le hall d'entrée du siège de la CIA à Langley, en Virginie, le 14 août 2008

Hao aurait rencontré un employé de l'ambassade des États-Unis au Japon pendant ses études et aurait développé une relation étroite avec lui. Cet employé aurait ensuite introduit Hao à un agent de la CIA, qui l'aurait convaincu d'espionner pour l'agence américaine une fois de retour en Chine. Selon le communiqué, Hao aurait signé un contrat et reçu une formation aux États-Unis avant d'obtenir un emploi au sein du gouvernement chinois, conformément aux instructions américaines. Le suspect aurait ensuite établi des contacts secrets avec du personnel de la CIA en Chine et leur aurait fourni des renseignements.

Cette annonce fait suite à une autre affaire en août, où un ressortissant chinois du nom de Zeng, âgé de 52 ans, a été accusé d'espionnage pour les États-Unis. Zeng aurait été recruté par un agent de la CIA en poste à Rome, où il étudiait, et aurait fourni des informations sensibles sur l'armée chinoise en échange d'une compensation importante et d'une aide à l'installation de sa famille aux États-Unis.

FRED DUFOUR (AFP) Le Palais du Peuple où le Parti communiste chinois est réuni en congrès, le 21 octobre 2017 à Pékin

Ces affaires surviennent après l'adoption par la Chine d'une nouvelle loi anti-espionnage le mois dernier, qui renforce considérablement les pouvoirs des autorités en matière de lutte contre les menaces à la sécurité nationale. La nouvelle législation élargit la définition de l'espionnage et a suscité des inquiétudes chez de nombreuses entreprises américaines opérant en Chine, dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays. Selon cette loi, la collecte non autorisée de documents, données, matériaux et objets liés à la sécurité nationale peut désormais être considérée comme de l'espionnage.