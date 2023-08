Les exercices américano-sud-coréens pourraient provoquer une "guerre thermonucléaire", selon KCNA

"Une guerre thermonucléaire à grande échelle et sans précédent s'approche à chaque instant de la péninsule coréenne"

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord KCNA a averti mardi que des exercices militaires conjoints de la Corée du Sud et des Etats-Unis pourraient déclencher une "guerre thermonucléaire".

Dans un éditorial, KCNA a condamné Ulchi Freedom Shield, le nom donné aux importants exercices militaires conjoints de Séoul et Washington qui ont débuté lundi, faisant valoir leur "caractère agressif".

Ces manœuvres américano-sud-coréennes de grande ampleur, qui doivent se dérouler jusqu'au 31 août, visent à répondre aux menaces croissantes de la Corée du Nord dotée d'armes nucléaires.

"Les États-Unis ont mobilisé dans cet exercice non seulement du matériel de guerre et des troupes déployées dans la zone opérationnelle de la péninsule coréenne, mais également des forces spatiales sur le continent pour la première fois de l'histoire", souligne l'agence nord-coréenne. Pour cette raison, "une guerre thermonucléaire à grande échelle et sans précédent s'approche à chaque instant de la péninsule coréenne", écrit KCNA, qui est coutumière de ce type de déclaration.

Pyongyang, qui estime que ces exercices conjoints préparent en réalité une invasion du Nord, a averti à plusieurs reprises que des actions "écrasantes" y répliqueraient.