Chine : une forêt découverte dans un gouffre à 200 mètres de profondeur

Une ancienne forêt a été découverte dans un gouffre à environ 200 mètres de profondeur sous terre, dans le sud-ouest de la Chine. La découverte a été réalisée par hasard par une équipe de recherche spéléologique. Toutefois, les gouffres géants ne sont pas inhabituels dans ces régions de Chine, et le phénomène porte même un nom : "gouffres célestes".

Les forêts de la région où se trouve le gouffre, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, et sont référencées comme abritant le "territoire des grottes et le plus long pont naturel du monde". Le gouffre s'étend sur 306 mètres de long, 150 mètres de large et près de 200 mètres de profondeur et son volume dépasse les cinq millions de mètres cubes.

Les chercheurs pensent que dans cette zone, il sera possible de trouver des espèces de plantes et d'animaux jusque là inconnues.

Un ingénieur principal de l'Institut géologique de Chine a déclaré que le site possède une "forêt primitive bien préservée" et que trois grottes y sont rattachées.

La forêt a pu se développer grâce à la forme de la fosse, qui permet à suffisamment de lumière de pénétrer profondément à l’intérieur.