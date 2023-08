Inde : au moins 17 ouvriers tués dans l'effondrement d'un pont ferroviaire

De nombreux autres ouvriers sont actuellement portés disparus

Au moins 17 ouvriers travaillant sur un pont ferroviaire en construction, au-dessus d'un ravin dans l'État du Mizoram, dans l'est du pays, ont été tués lors de son effondrement mercredi, ont indiqué des responsables. De nombreux autres sont actuellement portés disparus. "Un pont ferroviaire en construction à Sairang, près d'Aizawl, s'est effondré aujourd'hui ; au moins 17 ouvriers sont morts", a déclaré sur X (anciennement Twitter) le chef du gouvernement local, M. Zoramthanga.

"Les opérations de sauvetage sont en cours", a-t-il déclaré, exprimant également ses condoléances et sa "gratitude envers les personnes venues en grand nombre pour aider les secours'. Une vidéo postée par M. Zoramthanga montre une structure métallique effondrée dans une vallée verdoyante située à l'extrême est de l'Inde, à la frontière avec le Myanmar (Birmanie).

Un policier a déclaré que 17 corps avaient été retrouvés et que "beaucoup d'autres personnes" étaient portées disparues, selon le journal Indian Express. "Les opérations de sauvetage sont en cours et toute l'aide possible est apportée aux personnes touchées", a écrit le bureau du Premier ministre indien, Narendra Modi, dans un communiqué.

M. Modi s'est dit "peiné par l'accident du pont" et a présenté ses "condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches", a indiqué son bureau, ajoutant que le gouvernement verserait une indemnité d'environ 2 400 dollars aux familles des personnes tuées.

Les accidents sur les chantiers de construction d'infrastructures sont fréquents en Inde, tout comme les tragédies ferroviaires. Le pire accident de train survenu dans le pays depuis des décennies a tué des centaines de personnes il y a tout juste deux mois.