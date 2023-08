Inde : une institutrice indoue force ses élèves à battre un camarade musulman

L'incident a déclenché une vive colère parmi les musulmans du pays, victimes d'exactions de plus en plus récurrentes de la part de la population indoue

Dans une vidéo devenue virale, une institutrice indoue d'une école privée en Inde force ses élèves à battre un camarade musulman âgé de sept ans. Sur ces images, on voit d'abord l'enseignante d'un établissement de l'Etat Uttar Pradesh, ordonner aux enfants de gifler l'élève qui s'est apparemment trompé en récitant ses tables de multiplication. Puis on l'entend les encourager à le frapper plus fort sur le reste du corps. "Pourquoi le frappez-vous si légèrement ? Frappez plus fort", dit-elle. "Son visage commence à devenir rouge, frappez-le à la taille", poursuit-elle.

Confirmant l'authenticité des images, le chef de la police locale a indiqué que la famille avait porté plainte, et que des sanctions seraient prises contre l'institutrice.

La vidéo a déclenché une vive colère parmi les musulmans du pays, victimes d'exactions de plus en plus récurrentes de la part de la population indoue. Les groupes de défense des droits humains ne cessent d'alerter sur la condition précaire de cette minorité dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, accusé d'encourager les tensions intercommunautaires.

Cet incident intervient dans le contexte de violents affrontements religieux ces dernières semaines qui ont causé la mort de six personnes dans l’Etat de l'Haryana, bordant la capitale. En juin, l'Inde a en outre été confrontée à une crise diplomatique majeure avec plusieurs pays à majorité musulmane qui l'accusaient de blasphème, après que de hauts responsables du parti nationaliste hindou au pouvoir ont fait des références désobligeantes à l'islam et au prophète Mahomet.