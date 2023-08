Des médecins israéliens sauvent la vie d'enfants afghans atteints de cancer

"Lorsque des enfants sont diagnostiqués avec la maladie en Afghanistan, ils sont renvoyés chez eux car il n'y a rien que l'on puisse faire pour les aider"

Des spécialistes en oncologie oculaire du centre médical Sheba travaillent avec des collègues de Kaboul et de Lahore pour faire sortir d'Afghanistan les enfants atteints d'un cancer oculaire mortel, et les envoyer en soins intensifs dans des hôpitaux du Pakistan.

Ce programme baptisé "Route de la soie pour le rétinoblastome", a déjà permis de traiter dix enfants atteints de ce cancer à l'hôpital pédiatrique de Lahore, au Pakistan, pour recevoir un traitement qui n'est pas disponible dans leur pays. Le projet, soutenu financièrement et logistiquement par "Sheba Global", la division internationale de l'hôpital Sheba, et par une association britannique, a pour objectif de permettre l'accès aux soins de nombreux autres enfants. Le Pr Didi Fabian, oncologue ophtalmologiste de Sheba, a précisé à Zman Israel que le fait qu'Israël n'entretient de relations diplomatiques ni avec l'Afghanistan ni avec le Pakistan ne fait pas obstacle au projet.

"Nous collaborons avec NOOR, l'organisation nationale afghane de réadaptation oculaire, gérée par la Mission internationale d'assistance en Afghanistan (IAM). Ils disposent de quatre centres dans le pays, mais ils ne sont pas en mesure de traiter le rétinoblastome", indique l'expert à Zman Israel. "Même lorsque les parents peuvent amener leurs enfants au centre principal de Nur à Kaboul et qu'on leur diagnostique la maladie, ils sont renvoyés chez eux car il n'y a rien que l'on puisse faire pour eux."

L'initiative mise en place prévoit un permis de voyage pour l'enfant et l'un des parents afin qu'ils puissent traverser la frontière vers le Pakistan, et être conduits jusqu'à l'hôpital de Lahore. Les traitements comprennent la chimiothérapie, les opérations d'ablation des tumeurs et l'inoculation (ablation du globe oculaire), si nécessaire. Les membres de l'équipe professionnelle de Kaboul, Lahore et Sheba décident ensemble de la marche à suivre dans chaque cas.

L'incidence du rétinoblastome, cancer potentiellement mortel qui touche chaque année 8 000 enfants âgés de 0 à 5 ans dans le monde, est proportionnelle à la population du pays et à son taux de natalité. Israël compte entre 10 et 15 cas par an, la Grande-Bretagne environ 40 et la France environ 60. En Inde, on compte 1 500 cas par an et en Chine 1 200. Le rétinoblastome est causé par des mutations du gène RB1 dans les rétinoblastes ou les cellules rétiniennes immatures.