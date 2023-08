Afghanistan : hausse dramatique du taux de suicide chez les femmes

L'Afghanistan est devenu l'un des rares pays au monde où le taux de suicide chez les femmes est supérieur à celui des hommes

Le taux de suicide chez les femmes en Afghanistan a enregistré une augmentation inquiétante depuis le retour au pouvoir des talibans il y a deux ans, selon des données rapportées par The Guardian. Le journal britannique a ainsi entrepris de collecter des données médicales de tout le pays, alors qu'aucun chiffre officiel n'existe sur ce phénomène largement tabou.

Selon les données recueillies depuis août 2021, secrètement communiquées par le personnel médical face à la gravité de la crise, l'Afghanistan est devenu l'un des rares pays au monde où le taux de suicide chez les femmes est supérieur à celui des hommes.

Bien que partielles, les données collectées auprès des hôpitaux publics et des cliniques de santé mentale d'un tiers des provinces du pays couvrent la diversité démographique et géographique de l'Afghanistan. Les informations proviennent de districts où vivent tous les principaux groupes ethniques d'Afghanistan, depuis les zones désertiques du sud jusqu'aux montagnes du nord, en passant par les zones rurales et urbaines.

Latifa, 18 ans, originaire du district de Gur, au centre de l'Afghanistan, voulait devenir médecin. Mais son rêve a été brisé lorsque les talibans ont interdit aux femmes d’étudier et que sa famille l’a forcée à épouser son cousin, héroïnomane. "J'avais deux options : épouser un toxicomane et vivre une vie misérable, ou me suicider", a-t-elle déclaré au Guardian lors d'un entretien téléphonique depuis son domicile. "J'ai choisi la deuxième option."

Lorsque Latifa – un pseudonyme – s'est réveillée dans un lit d'hôpital entourée de membres de sa famille et de médecins, on lui a dit que son cousin avait disparu après avoir appris sa tentative de suicide. Elle vit aujourd'hui dans la peur qu'il revienne et affirme que s'il le fait, elle tentera à nouveau de se suicider. "S'il revient et que ma famille essaie de me forcer à me remarier, je veillerai à ce que je ne survive pas", a-t-elle déclaré.

Des responsables de l'ONU et des militants des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude face à la forte augmentation du nombre de femmes tentant de mettre fin à leurs jours, un phénomène qu'ils lient aux restrictions imposées par les talibans sur tous les aspects de leur vie.

Rebecca CONWAY (AFP) Pour échapper à l'opprobre voire à la violence ciblant les femmes de leur condition, des veuves afghanes ont créé une communauté à part sur une colline pelée de Kaboul.

"L'Afghanistan est en proie à une crise de santé mentale provoquée par une crise des droits des femmes", selon Alison Davidian, la représentante du pays à ONU Femmes. "Un nombre croissant de femmes et de filles considèrent la mort comme préférable à la vie dans les circonstances actuelles." D'après l'ONU, neuf femmes afghanes sur dix sont victimes d'une forme ou d'une autre de violence domestique.

Dans le monde, plus de deux fois plus d'hommes que de femmes se suicident chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En Afghanistan, jusqu’en 2019, dernière année pour laquelle des données officielles sont disponibles, la situation était similaire. Mais les données obtenues par le Guardian depuis deux ans montrent que sur les 11 districts de l'échantillonnage, un seul d'entre eux compte une proportion d'hommes qui se suicident supérieure à celle des femmes. Il faut noter que le district en question est la province de Nimroz, principal point de départ des dangereuses tentatives de franchissement illégal de la frontière iranienne, dont la plupart sont le fait d'hommes. Ceux qui ne parviennent pas à traverser la frontière s’y suicident parfois.

Dans les autres districts, les femmes et les filles étaient majoritaires parmi ceux qui ont mis fin à leurs jours, ou ont été hospitalisés en raison d'une tentative de suicide. Dans l’ensemble, les trois quarts des personnes qui se sont suicidées ou ont été hospitalisées pour tentative de suicide en Afghanistan au cours de cette période étaient des femmes.

Le Guardian précise que ces données sont sans doute en deçà de la réalité. Le suicide étant considéré comme un acte honteux en Afghanistan, il est souvent passé sous silence. Certaines des femmes qui tentent de se suicider ne cherchent pas de soins médicaux, et d’autres qui mettent fin à leurs jours sont enterrées sans que la cause officielle de leur décès ne soit enregistrée comme étant un suicide.