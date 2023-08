La Corée du nord tire deux missiles, dans une "simulation de frappe nucléaire tactique"

Pyongyang veut démontrer sa capacité à attaquer à tout moment et en de multiples directions et compliquer le suivi et l'analyse de ces tirs par les alliés

La Corée du Nord a confirmé jeudi avoir procédé à deux tirs de missile balistique de courte portée, expliquant avoir conduit une "simulation de frappe nucléaire tactique" en réponse aux manœuvres américano-sud-coréennes, a rapporté l'agence de presse d'État nord-coréenne KCNA. Ces tirs interviennent à quelques heures de la fin des manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud, qui suscitent la colère de Pyongyang. STR / KCNA VIA KNS / AFP Réunion de l'échelon militaire présidée par Kim Jong Un, à Pyongyang en Corée du Nord Les tirs ont eu lieu mercredi, en "simulation d'une frappe nucléaire tactique visant à détruire totalement les principaux centres de commandement et les bases aériennes" de l'autre côté de la frontière, en Corée du Sud, selon KCNA. "L'exercice vise à envoyer un message clair aux ennemis", a déclaré l'armée du Nord, a poursuivi l’agence de presse. "Le premier a été lancé vers 23h38, à une altitude maximale d'environ 50 km et à une distance de vol d'environ 350 km. Le second vers 23h46, à une altitude maximale d'environ 50 km et à une distance de vol d'environ 400 km", a fait savoir l'armée japonaise. L’armée sud-coréenne a elle aussi déclaré dans un communiqué avoir détecté les deux missiles. STR / KCNA VIA KNS / AFP Kim Jong Un applaudit le lancement du nouveau missile balistique Selon Leif-Eric Easley, professeur à l'Université Ewha de Séoul, les lancements de missiles nord-coréens lors d'exercices américano-sud-coréens ne sont pas inhabituels, mais ont été effectués à des "heures indues". Pyongyang veut peut-être ainsi démontrer sa capacité à attaquer à tout moment et en de multiples directions, ou simplement compliquer le suivi et l'analyse de ces tirs par les alliés, a ajouté l'expert.