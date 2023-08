Le Premier ministre japonais mange des sushis de Fukushima pour calmer les inquiétudes

"Nous devons informer les gens, au Japon et à l'étranger, de la sureté de nos produits de la mer"

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida et plusieurs de ses ministres ont déjeuné mercredi de produits de la mer pêchés au large de la centrale nucléaire de Fukushima. Ce coup de publicité visait à lutter contre les réactions négatives suscitées par la décision du pays de rejeter dans l'océan les eaux usées de la centrale endommagée.

PHILIP FONG / AFP Poisson de Fukushima

Alors que les produits de la pêche de la région sont interdits, Fumio Kishida s'est efforcé de dissiper les inquiétudes concernant les effets négatifs potentiels des eaux de Fukushima sur la santé humaine et l'écosystème océanique. Selon le ministre japonais du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Mishimura, le groupe a pris un repas composé de sashimi de bar, de sole et de poulpe, accompagné de riz récolté à Fukushima. "Nous devons informer les gens, au Japon et à l'étranger, de la sureté de nos produits de la mer", a déclaré le ministre aux médias à l'issue du déjeuner, qui était fermé à la presse.

PHILIP FONG / AFP L’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, mange du poisson de Fukushima

Jeudi, c’était au tour de l’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, de dévorer de grandes quantités de poisson de Fukushima, affirmant que les eaux rejetées par la centrale nucléaire accidentée étaient plus sûres que celles "déversées" par les installations nucléaires chinoises. Le diplomate américain a mangé de la sole, du thon et du bar crus, dans un restaurant local avant d'acheter du poisson et des pêches dans un supermarché.