La Corée du Nord annonce la construction d'un nouveau sous-marin nucléaire

La Corée du Nord a annoncé vendredi avoir construit un "sous-marin nucléaire tactique d'attaque", a indiqué l'agence de presse d'État KCNA. Ce nouveau sous-marin a été dévoilé mercredi lors d'une cérémonie présidée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a déclaré que l'engin s'inscrit dans la "progression de l'armement nucléaire de la Marine dans le futur", selon KCNA. Le lancement du sous-marin numéro 841, baptisé Hero Kim Kun Ok, marque "un nouveau chapitre dans le renforcement des forces navales de la RPDC (République populaire démocratique de Corée)".

STR / KCNA VIA KNS / AFP Kim Jong Un à l'inauguration du nouveau sous-marin nord-coréen n° 841, Hero Kim Kun

Kim Jong Un a déclaré que le sous-marin "accomplira sa mission de combat en tant que l'un des principaux moyens offensifs sous-marins des forces navales" nationales, selon la même source. Au cours de la cérémonie avec confettis et ballons, il a évoqué le "plan stratégique et tactique visant à continuellement renforcer la modernité des forces sous-marines et de surface et la progression de l'armement nucléaire de la Marine dans le futur". Il a en outre souligné que "le fait d'armer la Marine avec des armes nucléaires devient une tâche urgente", selon KCNA.

Jeudi, Kim Jong Un a inspecté le sous-marin qui se préparait à effectuer une sortie d'essai. Il a qualifié l'an passé d'"irréversible" le statut de puissance nucléaire de son pays et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques. La semaine dernière, Pyongyang a mené plusieurs "simulations d'attaque nucléaire tactique" en tirant notamment en mer Jaune deux missiles de croisière dotés de fausses ogives atomiques.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Inauguration du nouveau sous-marin nord-coréen n° 841, Hero Kim Kun Ok

Selon la Nuclear Threat Initiative (NTI), un groupe de réflexion basé aux États-Unis, la Corée du Nord possède entre 64 et 86 sous-marins, soit l'une des plus importantes flottes de sous-marins au monde. Toutefois, les experts doutent qu'ils soient tous opérationnels étant donné l'âge des navires, selon NTI.