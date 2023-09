Japon: une centaine de glissements de terrain après des pluies record

La ville de Mobara a enregistré 392 millimètres de pluie, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'Agence météorologique japonaise depuis 1976

Une tempête tropicale dans la région de Tokyo a provoqué les pluies les plus importantes depuis près de 50 ans, causant une centaine de glissements de terrain, ont déclaré samedi les autorités.

La ville de Mobara, dans la préfecture de Chiba, a enregistré 392 millimètres de pluie, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par l'Agence météorologique japonaise depuis le début des relevés en 1976.

Ce déluge intervient après une semaine pluvieuse en Asie de l'Est. Le sud de la Chine a été frappé par des précipitations record qui ont inondé les grandes villes de la région, et le typhon Haikui a renversé des arbres et provoqué des inondations à Taïwan.

CRÉDITKAZUHIRO NOGI / AFP Des gens marchent dans une rue sous de fortes pluies provoquées par l’approche d’un typhon à Tokyo le 8 septembre 2023.

Des pluies meurtrières ont également frappé le sud de l'Europe. Les scientifiques affirment que le changement climatique intensifie le risque de fortes précipitations à l'échelle mondiale, car une atmosphère plus chaude retient davantage d'eau. A Mobara, "une rivière près de la mairie a débordé vendredi et une voiture qui roulait à proximité a dû être secourue", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la ville.

"L'eau a débordé jusqu'à la hauteur de la taille", a-t-il déclaré, ajoutant que les niveaux avaient en grande partie baissé dans la nuit de vendredi à samedi.

Les autorités n'ont pas encore évalué l'étendue des dégâts

Un responsable de la préfecture de Chiba a déclaré à l'AFP que le gouvernement avait envoyé deux hélicoptères samedi pour examiner les zones endommagées. Plus d'une centaine de glissements de terrain ont eu lieu dans la région en raison des fortes pluies, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

Vendredi, la tempête tropicale Yun-yeung a perturbé certains services ferroviaires et privé d'électricité des milliers de foyers dans les régions de Chiba, Ibaraki et Fukushima.

