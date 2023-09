L'économie chinoise a fait un peu mieux en août mais l'inquiétude demeure

Jeudi, l'agence de notation Moody's a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de la note du secteur immobilier chinois

L'économie chinoise a repris quelques couleurs en août avec une série d'indicateurs économiques meilleurs qu'espéré, mais l'optimisme risque d'être temporaire malgré des mesures de soutien, préviennent des analystes.

Pour stimuler l'activité dans la deuxième économie mondiale, Pékin multiplie ces dernières semaines les mesures ciblées mais résiste toujours à un vaste stimulus, préconisé par les économistes mais qui creuserait l'endettement. Le gouvernement a notamment annoncé des avantages fiscaux à destination des ménages et entreprises pour soutenir la consommation.

Au mois d'août, les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages, ont progressé de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels publiés vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS).

Immobilier à la peine

L'activité reste cependant pénalisée par le ralentissement économique mondial qui pèse sur la demande en biens chinois et donc les exportations mais surtout par les déboires de l'immobilier.

STR / AFP Cette photo aérienne prise le 3 décembre 2022 montre un complexe d'habitations du promoteur immobilier chinois Evergrande à Huaian, dans la province orientale du Jiangsu en Chine

Les marchés attendaient de voir l'impact sur l'économie des mesures annoncées ces dernières semaines. Jeudi, l'agence de notation Moody's a abaissé de "stable" à "négative" la perspective de la note du secteur immobilier chinois, arguant que les mesures de soutien n'auront qu'un impact "de courte durée". L'immobilier est en Chine un secteur clé de l'économie, qui a longtemps représenté au sens large un quart de son produit intérieur brut.

Chômage en trompe-l'oeil

Pour sa part, la production industrielle a également fortement accéléré en août (+4,5% sur un an). Ce rythme est bien plus rapide qu'en juillet (3,7%) et supérieur aux anticipations d'analystes (3,9%). Logiquement, le taux de chômage a légèrement reflué le mois dernier en Chine pour l'ensemble de la population active pour atteindre 5,2%, selon des chiffres officiels qui ne mentionnent plus le taux pour les 16-24 ans après un record en juin (21,3%).

En Chine, le taux de chômage est calculé pour les seules zones urbaines et ne dresse par conséquent qu'un tableau partiel de la situation.