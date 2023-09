La Chine réclame des informations sur les employés des consulats à Hong Kong

Ces dernières années, la Chine a renforcé son contrôle sur la ville autrefois semi-autonome

La Chine a donné aux consulats étrangers à Hong Kong un mois pour leur communiquer les noms, adresses et descriptions de postes de tous leurs employés sur le territoire, selon des sources diplomatiques et des documents.

Ces documents comprennent une lettre datée de lundi du commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong, ainsi que deux formulaires en anglais et en chinois que les consulats doivent remplir en donnant des informations sur leurs personnels.

Anthony WALLACE (AFP/Archives) Des gardes de sécurité au consulat sud-coréen à Hong Kong

Deux sources diplomatiques ont confirmé que leurs consulats avaient reçu les documents, et ont déclaré que c'était la première fois que les données personnelles des membres du personnel étaient demandées.

"Nous sommes encore en train d'évaluer le document", a déclaré l'une des sources.

L'AFP a contacté le ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong ainsi que la division du protocole du gouvernement de la ville - qui a préparé les formulaires à remplir - pour obtenir des commentaires.

Une date limite a été fixée au 18 octobre pour renvoyer les documents.

Les consulats devront en outre communiquer dorénavant sous un délai de 15 jours tout départ et toute arrivée d'employé.