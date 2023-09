Bakou a justifié son opération militaire par la mort de quatre policiers et deux civils dans l'explosion de mines sur un chantier routier

L'Azerbaïdjan a annoncé, mardi, avoir lancé des "opérations antiterroristes" visant les forces arméniennes au Nagorny Karabakh, région que se disputent Arméniens et Azerbaïdjanais et où des détonations ont été entendues par un journaliste dans la capitale Stepanakert.

"Des opérations antiterroristes ont commencé dans la région. Dans le cadre de ces mesures, les positions des forces armées arméniennes (...) sont mises hors d'état de nuire à l'aide d'armes de haute précision sur la ligne de front et en profondeur", a indiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans un communiqué. Cette annonce intervient trois ans après le début de la précédente guerre du Karabakh en septembre 2020, conflit remporté à l'époque au bout de six semaines par les forces azerbaïdjanaises.

"L'Azerbaïdjan a ouvert le feu sur divers positions militaires au Karabakh", a indiqué pour sa part sur Facebook le député arménien Tigran Abrahamian. L'Azerbaïdjan a précisé avoir informé la Russie et la Turquie, en amont, de son opération au Karabakh.

Mladen ANTONOV / AFP Une vue de la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou

Bakou a justifié son opération militaire par la mort de quatre policiers et deux civils dans l'explosion de mines sur un chantier routier au Nagorny Karabakh, accusant les séparatistes arméniens de cette région disputée d'avoir commis ces actes de "terrorisme". Le Nagorny Karabakh, théâtre de deux guerres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, au début des années 1990, puis à l'automne 2020, est l'une des régions les plus minées d'ex-URSS. Des explosions y font régulièrement des victimes.