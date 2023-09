L'Australie dédie un symposium universitaire à Taylor Swift

Le "Swiftposium 2024" se tiendra du 11 au 13 février à l'Université de Melbourne

Une université australienne a annoncé un symposium sur le phénomène Taylor Swift, qui se penchera sur l'impact de la star américaine sur le genre, la littérature, l'économie et l'industrie musicale.

Le "Swiftposium 2024" se tiendra du 11 au 13 février à l'Université de Melbourne avec un "large éventail de disciplines académiques" liées à l'icône pop de 33 ans.

Terry Wyatt/Getty Images/AFP Taylor Swift

L'université a lancé cette semaine un appel à des articles académiques avant la conférence organisée avec six autres universités d'Australie et de Nouvelle-Zélande.

"Le Swiftposium est une conférence universitaire hybride permettant aux universitaires d'avoir un dialogue critique sur la popularité de Taylor Swift et ses profondes implications sur une série de questions", précise-t-elle dans un communiqué. Parmi les thèmes principaux figureront l'univers des fans de Taylor Swift, l'impact économique de ses tournées et son importance culturelle. Son approche des questions de genre, de la sexualité, du féminisme, des droits LGBTQ+, de la propriété intellectuelle et les interprétations littéraires, seront aussi au menu de la conférence.