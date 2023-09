La Corée du Nord inscrit son statut d'État nucléaire dans la Constitution

"Personne n'est autorisé à bafouer cette la loi fondamentale de l'Etat"

La Corée du Nord a inscrit son statut d'Etat nucléaire dans la Constitution, "que personne n'est autorisé à bafouer", a déclaré le dirigeant du pays Kim Jong Un, dans un discours rapporté jeudi par l’agence d’État KCNA. "La politique de construction de la force nucléaire de la RPDC (République populaire démocratique de Corée) est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l'État", a-t-il annoncé lors d'une réunion de l'Assemblée populaire qui s'est tenue mardi et mercredi.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Illustration - Tir de missile nord-coréen

Il y a un an, la Corée du Nord, qui a déjà procédé à six essais nucléaires de 2006 à 2017, avait annoncé une nouvelle doctrine rendant "irréversible" son statut de puissance nucléaire, et l'autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle contre son régime. En inscrivant le statut d'Etat nucléaire dans la Constitution l'Assemblée est allée encore plus loin, amenuisant les espoirs de dénucléarisation du Nord.

"Il s'agit d'un événement historique" pour "renforcer de manière remarquable les capacités de défense nationale", a encore déclaré Kim Jong Un, selon KCNA. Le numéro 1 nord-coréen a également accusé Washington, Séoul et Tokyo d'avoir formé une "alliance militaire triangulaire" qu'il a comparé à "une version asiatique de l'Otan".

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un

"Il s'agit là de la pire menace réelle, et non d'une rhétorique menaçante ou d'une entité imaginaire", a-t-il ajouté. Face à cette "menace", il est selon lui essentiel pour la Corée du Nord "d'accélérer la modernisation de ses armes nucléaires pour garder un avantage définitif dans la stratégie de dissuasion". Il a également souligné le besoin de renforcer la production de l'arsenal nucléaire et de "diversifier les types de frappes nucléaires", selon KCNA.