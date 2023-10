Pakistan : démantèlement d'un vaste réseau de trafic d'organes

Le chirurgien était assisté d'un mécanicien automobile qui pratiquait les anesthésies sur les patients

La police de l'est du Pakistan a arrêté huit personnes suspectées d'alimenter un réseau de trafic d'organes en ayant prélevé illégalement des reins, afin de les revendre à de riches patients en attente d'une greffe.

Le chef présumé du réseau, identifié comme "Dr Fawad", est accusé d'avoir mené 328 opérations d'ablation de rein, et d'avoir vendu chacun de ces organes pour un montant allant jusqu'à dix millions de roupies pakistanaises (34 000 dollars), ont indiqué les autorités de la province du Pendjab. Le médecin aurait été assisté dans ces interventions chirurgicales par un mécanicien automobile qui pratiquait les anesthésies sur les patients.

Le ministre en chef de la province du Pendjab a déclaré que le gang attirait des patients hors des hôpitaux et effectuait les opérations en privé dans la région de Taxila, la ville de Lahore et au Cachemire sous administration pakistanaise. "Ils ont pu faire cela au Cachemire parce qu'il n'y a pas de loi concernant la transplantation rénale", a-t-il déclaré.

Trois décès ont été confirmés jusqu'à présent, selon le ministre en chef, qui a souligné que davantage d'opérations avait peut être été réalisées. Le "Dr Fawad", déjà arrêté à cinq reprises par le passé, a été relâché à chaque fois et a pu reprendre ses opérations, a dit le ministre, soulignant que certains des patients ne savaient pas que leur rein avait été prélevé.

La police a passé près de deux mois à enquêter sur l'affaire après qu'un homme se soit manifesté, affirmant qu'il avait été convaincu par l'un des membres présumés du réseau de se faire soigner en privé. Plus tard, lorsqu'il s'est rendu chez un autre médecin pour un traitement plus approfondi, on lui a dit qu'il lui manquait rein, selon le ministre en chef.

Le Pakistan a rendu illégal le commerce d'organes humains en 2007, tandis qu'une loi renforcée en 2010 a rendu de tels trafic passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et d'une amende d'un million de roupies (3 400 dollars).

Avant cette législation, le pays était un centre de commerce d'organes pour les étrangers et les riches Pakistanais en attente d'une greffe. L'achat et la vente de reins étaient une pratique régulière, certains Pakistanais pauvres vendant leur organe pour survivre. Mais cette pratique perdure et les médias locaux rapportent que les greffes illégales de rein ont fait leur retour ces dernières années.