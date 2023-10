"La dernière attaque au Haut-Karabakh a été alimentée par des armes israéliennes" (ambassadeur d'Arménie sur i24NEWS)

"Nous avons fermement condamné le vandalisme de la synagogue dans notre pays"

L'ambassadeur d'Arménie en Israël, Arman Akopian, était l'invité d'i24NEWS, dans le contexte d'un exode sans précédent d'Arméniens du Haut-Karabah après une opération militaire éclair menée par l'Azerbaidjan. Le diplomate a essentiellement dénoncé l'utilisation d'armes israéliennes utilisées dans le conflit.

"Nous avons des raisons de croire que les armes israéliennes ont été utilisées de manière très efficace et ont contribué à l’issue de la deuxième guerre du Karabakh", a affirmé Arman Akopian.

L’ambassadeur a ainsi déclaré que la réponse des Israéliens face à ces accusations était loin d’être satisfaisante. "Lorsque nous avons parlé du problème de ces armes au gouvernement israélien, nous avons entendu des propos comme 'les affaires sont les affaires', ou bien que la vente d'armes à l'Azerbaïdjan n'exprime 'rien de personnel' contre l'Arménie. Mais tout cela est loin d'être convaincant pour nous", a dit l'envoyé.

Celui-ci s'est toutefois dit satisfait de certaines initiatives israéliennes, avec des expressions de solidarité aussi bien publiques que privées. Il a ainsi salué l'arrivée d'une délégation israélienne de 14 médecins à Erevan pour aider au traitement des personnes blessées par des brûlures après l'explosion d'un dépôt de carburant, la qualifiant de "bel exemple de coopération et de soutien mutuel". "L’État d’Israël est encore loin d'avoir rattrapé le peuple d’Israël", a-t-il noté.

Revenant sur la récente offensive éclair au Haut-Karabakh, qualifiée par le gouvernement azerbaïdjanais d'"opération antiterroriste", l'ambassadeur arménien a affirmé qu'il s'agissait d'une "attaque brutale perpétrée contre des citoyens pacifiques".

Arman Akopian a également affirmé que l’Azerbaïdjan avait créé des conditions rendant impossible la vie des Arméniens de souche au Haut-Karabakh, et entraînant un "exode sans précédent de leur patrie". Franchement, je ne vois aucune possibilité de retour pour eux dans l'avenir", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'Iran, ennemi commun d'Israël et de l'Azerbaïdjan, l'ambassadeur a éludé : "Je ne veux pas impliquer l'Iran dans ce dossier parce que ça n'a rien à voir", a-t-il dit, affirmant que le problème résidait dans les armes israéliennes. Il a notamment évoqué les "centaines de vols à destination et en provenance d'Israël et de l'Azerbaïdjan" transportant des armes. "Ces vols n'atterrissaient pas dans la capitale Bakou comme d'habitude, mais dans la deuxième ville d'Azerbaïdjan Ganja, juste au nord du Haut-Karabakh", a-t-il indiqué.

"Nous avons de très fortes raisons de croire que la dernière attaque contre la population du Haut-Karabakh a malheureusement été alimentée grâce à des armes israéliennes", a répété Arman Akopian.

Interrogé enfin sur le récent vandalisme de la seule seule synagogue en Arménie, en signe de représailles contre Israël, l'ambassadeur a rappelé que cet acte avait été fermement condamné par Erevan, et qu'il n'y avait "aucun antisémitisme" dans son pays.