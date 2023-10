Inde : un mort et 36 blessés dans une explosion lors d'une rencontre chrétienne

L'explosion a eu lieu dans l'Etat de Kerala, où se tenait une rencontre de trois jours des Témoins de Jéhovah

Une personne est morte et 36 ont été blessées dimanche dans le sud de l'Inde, dans l'explosion d'un engin artisanal lors d'une prière chrétienne rassemblant plus de 2.000 personnes, a annoncé la police.

L'explosion est survenue vers 09H40 (04H10 GMT) dimanche dans le Centre de convention international Zamra à Kalamassery, près de la ville portuaire de Kochi, dans l'Etat de Kerala, où se tenait une rencontre de trois jours des Témoins de Jéhovah. "L'enquête préliminaire montre qu'il s'agit de l'explosion d'un engin explosif improvisé", a déclaré à la presse le directeur général de la police de l'Etat, Darvesh Saheb.

Sajjad HUSSAIN / AFP Drapeau de l'Inde

"Nous allons découvrir qui est derrière tout cela et prendre des mesures strictes", a-t-il promis. Une personne est morte et 36 autres reçoivent un traitement médical, a précisé le chef de la police. Le défunt est une femme et cinq personnes souffrent de graves brûlures, avait auparavant déclaré un policier local P.V. Baby.

De son côté, l'agence de presse PTI (Press Trust of India) a fait état de trois "explosions" pendant la prière de dimanche matin, dans l'important centre de conférences de Kalamassery où étaient réunis plus de 2.000 personnes.

L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants dont plus de 2% sont chrétiens, selon le dernier recensement.