La présidente de Taïwan estime une invasion chinoise peu probable à court terme

La Chine ne devrait pas procéder à une invasion de Taïwan à court terme en raison des défis intérieurs auxquels Pékin est confronté, a estimé la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, lors d'une interview diffusée mercredi à la conférence DealBook Summit de New York.

"Je pense que les dirigeants chinois en ce moment sont dépassés par leurs défis internes", a déclaré Mme Tsai dans cette interview pré-enregistrée. "Je pense que, peut-être, ce n'est pas le moment pour eux d'envisager une invasion majeure de Taïwan", a-t-elle ajouté. "Je dois d'abord rectifier une erreur: Taïwan est une partie inséparable du territoire chinois, il n'y a (donc) pas de présidente de Taïwan", a commenté jeudi Wang Wenbin, un porte-parole de la diplomatie chinoise, interrogé lors d'un point presse. Le porte-parole a ensuite fustigé "l'obstination" du Parti démocratique progressiste (PDP) au pouvoir à Taïwan à prôner, selon lui, l'indépendance de l'île. La Chine considère Taïwan comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile en 1949. Pékin, qui n'a pas renoncé à conquérir l'île par la force, exerce une forte pression militaire et économique sur Taïwan depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Tsai Ing-wen, issue du PDP.

Sam Yeh/AFP Taiwan's President Tsai Ing-wen speaks at a navy base in Yilan, Taiwan on September 9, 2021.

Ces propos de Tsai Ing-wen interviennent deux semaines après une rencontre entre les présidents américain et chinois à San Francisco, en marge du sommet des pays de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). Le président chinois avait alors affirmé à Joe Biden qu'une réunification de l'île autonome, qui a le soutien militaire des Etats-Unis, était "inévitable". Pour la présidente de Taïwan, la Chine est cependant aux prises avec des remous économiques, financiers, et politiques, qui éloignent le spectre d'une invasion selon elle. Mais Pékin cherche toujours à "s'ingérer" dans les élections présidentielles de janvier à Taïwan, a déclaré Tsai Ing-wen. "Toutes les élections majeures à Taïwan depuis 1996 ont vu des opérations d'influence similaires de la part de la Chine", a-t-elle affirmé, notant l'utilisation de menaces militaires et de pressions économiques. L'élection présidentielle taïwanaise, qui se tiendra en janvier, est observée de près à Pékin comme à Washington car son résultat pourrait déterminer l'avenir des relations entre l'île et la Chine. Taïwan est un acteur majeur dans la production des semi-conducteurs, composants essentiels à l'économie mondiale.