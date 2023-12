Chine : au moins 118 morts dans un tremblement de terre dans le nord-ouest

Le séisme de magnitude 5,9 a causé d'importants dégâts, faisant s'effondrer des maisons et poussant des habitants dans la rue malgré les températures glaciales

Un tremblement de terre a fait au moins 118 morts dans la nuit de lundi à mardi dans la province de Gansu, dans le nord-ouest de la Chine, selon les médias d'État chinois. Le séisme, d'une magnitude 5,9 selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), a aussi causé d'importants dégâts, faisant s'effondrer des maisons et poussant des habitants à s'enfuir dans la rue, a indiqué l'agence d'État Chine Nouvelle.

STR / AFP Des habitants du nord-ouest de la Chine se réchauffent à l'extérieur après la destruction de leurs maisons par un séisme, le 19 décembre 2023

Le tremblement de terre s'est produit à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu, et près de la frontière avec la province de Qinghai. Il a été suivi de nombreuses secousses moins importantes. Plus d’une centaine de personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans la province de Gansu et au moins onze autres personnes ont également été tuées et une centaine blessées dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

STR / AFP Dégâts causés par le séisme dans le nord-ouest de la Chine, le 19 décembre 2023

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10 kilomètres à 23H59 heure locale lundi (15H59 GMT), selon l'USGS, qui a revu la magnitude à la baisse après avoir initialement annoncé 6,0. Selon l'USGS, le séisme est survenu à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Lanzhou, la capitale de la province de Gansu, et a été suivi de plusieurs autres séismes de moindre ampleur.

STR / AFP Les services d'urgence installent des tentes après le séisme dans le nord-ouest de la Chine, le 19 décembre 2023

Les blessés et sans abris doivent également lutter contre les températures glaciales qui ont chuté bien en dessous de zéro dans le nord de la Chine, alors que les services d'urgence installent des tentes et que les habitants cherchent à se réchauffer auprès de feux allumés en extérieur.