Crocodiles dans les rues, habitants sur les toits : des inondations dévastatrices en Australie

Les équipes de secours ont évacué mardi une ville ravagée par les inondations dans le nord-est de l'Australie, s'activant pour organiser le transport par avion de centaines de personnes vers un lieu sûr avant qu'elles ne manquent de nourriture et d'eau.

La montée des eaux de crue a isolé la ville de Wujal Wujal, dans l'État du Queensland, emportant des maisons et des routes, et forçant certains habitants pris au piège à se réfugier sur les toits. Des crocodiles ont également été vus dans les rues, emportés par le courant.

Handout / QUEENSLAND POLICE SERVICE / AFP Séquence vidéo prise le 18 décembre 2023 et publiée le 19 décembre par le service de police du Queensland

Cette localité en grande partie aborigène, située dans l'une des régions les plus défavorisées d'Australie, a été la plus touchée par une inondation majeure survenue à la suite d'un cyclone tropical. Plus de 600 mm de pluie sont tombés sur le nord-est du pays en 40 heures, dont 300 mm lundi en seulement six heures.

Le coordinateur des catastrophes de la police du Queensland, Shane Chelepy, a déclaré que des hélicoptères de sauvetage se préparaient à évacuer complètement la localité où vivent quelques centaines de personnes. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a précisé mardi que quatre hélicoptères militaires, dont deux Chinook lourds, avaient été déployés pour faciliter l'évacuation. Une précédente tentative de sauvetage a dû être abandonnée lundi après-midi parce qu'il était "trop dangereux de faire passer les hélicoptères", a déclaré le conseil de comté aborigène de Wujal Wujal.

HANDOUT / COURTESY OF JONTY FRATUS / AFP Un crocodile emporté par les crues dans les rues inondées dans la localité de Wujal Wujal dans le Queensland en Australien le 118 décembre 2023

Le Queensland a été frappé par des vents dévastateurs et des pluies battantes à la suite du cyclone tropical Jasper, qui a frappé la mer de Corail à la fin de la semaine dernière. Des dégâts causés par les inondations ont été signalés le long d'une étendue de littoral qui s'étend sur environ 400 kilomètres (250 miles) à travers la région tropicale nord de l'État.

Brian CASSEY / AFP Des personnes arrivent à Cairns le 18 décembre 2023, après avoir été évacuées de leurs domiciles dans la banlieue nord

L'année dernière, l'Australie a connu certaines des pires inondations, avec des milliers de personnes ayant dû être déplacées.