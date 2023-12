Le mystère du vol MH370 pourrait être résolu dans les prochains jours

Les recherches lancées dans une zone inexplorée se fondent sur l'hypothèse que l'avion aurait été délibérément détourné

Le mystère du vol MH370 est-il en passe d'être résolu, neuf ans après sa disparition ? C'est bien ce qu'espèrent les experts qui ont lancé de nouvelles recherches dans une zone encore inexplorée, en partant de l'hypothèse que l'avion aurait été délibérément détourné et qu'il se serait abîmé dans les profondeurs de l'océan.

Le 8 mars 2014, 38 minutes après avoir quitté Kuala Lumpur en Malaisie en direction de Pékin, l'avion de la Malaysia Airlines avait disparu, sans jamais atteindre sa destination. Malgré de nombreuses opérations de recherche dans différents endroits du monde, l'avion n'a jamais été localisé et le sort des 237 passagers qui se trouvaient à bord n'a jamais pu être élucidé.

Mais en septembre dernier, l'expert spatial Jean-Luc Marchand et le pilote Patrick Bly ont proposé une nouvelle zone de recherche en partant de l'hypothèse que l'avion aurait été délibérément détourné. Ils sont ainsi parvenus à convaincre l'Australian Transport and Safety Authority, le gouvernement malaisien et la société d'exploration Ocean Infinity de lancer des recherches dans cette zone relativement petite, qui peut être entièrement explorée en seulement dix jours.

GREG WOOD (POOL/AFP/Archives)

Selon les deux hommes, le fait que le brusque changement de direction de l'avion s'était produit alors qu'il se trouvait dans un "no man's land" entre l'espace aérien de la Thaïlande, de l'Indonésie, de l'Inde et de la Malaisie n'est pas dû au hasard. Ils pensent que le pirate de l'air supposé était un pilote expérimenté, qui savait que l'avion ne serait pas facilement détectable dans cette zone.

MANAN VATSYAYANA (AFP/Archives)

Un dernier rapport de 229 pages révèle le lieu jusqu'alors inconnu de l'accident, à environ 1 560 km à l'ouest de Perth en Australie. Ces données s'appuient sur une technologie révolutionnaire dans le domaine de la radio, le "Weak Signal Propagation Reporter" (WSPR), développé ces dernières années. D'après les experts, ces nouvelles découvertes sont cohérentes avec les analyses précédentes de la société Boeing et de l'Université d'Australie occidentale, qui étudient des débris supposés de l'appareil trouvés dans l'océan Indien. Cette conclusion a ravivé l’espoir de résoudre ce mystère vieux de près d'une décennie, qui fascine aussi bien les chercheurs que les théoriciens du complot.