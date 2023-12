Explosion près de l'ambassade d'Israël en Inde : une lettre de menace découverte

La missive mentionne une "vengeance" pour les actions israéliennes à Gaza, fustige les "Zions" et invoque la résistance au nom d'Allah

À la suite de l’explosion survenue mardi près de l'ambassade d'Israël à New Dehli, des responsables ont annoncé la découverte d'une note enveloppée dans un drapeau israélien. La courte missive mentionne une "vengeance" pour les actions menées par l’armée israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza. La lettre trouvée fustige les "Zions" et invoque la résistance au nom d'Allah.

Les autorités indiennes continuent d'enquêter sur l'incident, qu'elles considèrent comme une attaque terroriste potentielle. Aucune trace de matériaux explosifs n'a été trouvée, ce qui indique une possible méthode de détonation chimique. Des images de surveillance en cours de vérification montrent deux individus inconnus s'approchant des lieux peu de temps avant l’explosion.

La sécurité autour des installations israéliennes et juives en Inde a été renforcée, notamment le Beit Habad (Loubavitch) et le centre communautaire juif de la capitale indienne. La tentative d’attentat n’a pour le moment pas été revendiquée.

Mardi, le ministère israélien des Affaires étrangères annonçait qu'une explosion s’était produite près de l'ambassade d'Israël à New Delhi, précisant qu’aucun blessé n’était à déplorer. Les responsables israéliens de la sécurité collaborent avec les autorités locales pour mener l'enquête.

Il y a deux ans, une explosion devant l'ambassade d'Israël à New Delhi avait endommagé des voitures sans faire de blessés, lors d'un attentat qui, selon l'Inde, avait été perpétré par la Force Qods, branche du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. En février 2012, l'épouse de l'attaché militaire israélien avait été blessée dans un attentat à la voiture piégée à New Delhi. La police indienne avait conclu que le Corps des gardiens de la révolution iranienne était à l'origine de l'attentat, et faisait partie d'une série de tentatives d'attaques contre des cibles israéliennes dans le monde entier attribuées à l'Iran au cours de cette période.