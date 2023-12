Pyongyang va lancer trois autres satellites et exclut de se réconcilier avec Séoul

Les services de renseignement sud-coréens estiment que Pyongyang a reçu une aide technologique décisive de la Russie

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exclu toute "réconciliation" avec la Corée du Sud, et le parti au pouvoir a annoncé le lancement de trois nouveaux satellites espions en 2024, a rapporté dimanche l'agence officielle KCNA. Le Parti des travailleurs de Corée, au pouvoir à Pyongyang, a tenu pendant cinq jours une réunion plénière de son Comité central, grand-messe de fin d'année au cours de laquelle sont décidées les orientations stratégiques du pays. "La tâche de lancer trois satellites de reconnaissance supplémentaires en 2024 a été déclarée" au cours de cette réunion, qui s'est achevée samedi, a indiqué KCNA.

Après deux échecs successifs en mai et en juin, la Corée du Nord a mis en orbite avec succès en novembre son premier satellite d'observation militaire. Le régime a depuis affirmé qu'il fournissait des images des principaux sites militaires américains et sud-coréens, sans toutefois montrer ces images qu'il dit détenir. La Corée du Nord est interdite par les séries successives de résolutions de l'ONU de procéder à des tests utilisant la technologie balistique, et les analystes affirment qu'il existe un chevauchement technologique important entre les capacités de lancement spatial et le développement de missiles balistiques.

Les services de renseignement sud-coréens estiment que Pyongyang a reçu une aide technologique décisive de la Russie, où Kim Jong Un s'est rendu en septembre et a rencontré le président Vladimir Poutine, pour réussir à mettre en orbite ce satellite, le "Malligyong-1". Selon les experts, la mise en orbite d'un satellite espion opérationnel optimiserait la quête de renseignements nord-coréenne, en particulier sur son rival du Sud, en ayant accès à des données cruciales dans la perspective d'un conflit militaire.

Au cours de la réunion du parti, Kim Jong Un a déclaré que la Péninsule coréenne était en proie à "une situation de crise persistante et incontrôlable", dont la faute incombe selon lui aux Etats-Unis et à la Corée du Sud. Il a ordonné de ce fait un remaniement des administrations gérant les relations avec le Sud afin de "changer fondamentalement de direction". Les deux Corées avaient entamé en 2018 un processus de rapprochement, caractérisé par trois rencontres entre Kim Jong Un et le président sud-coréen de l'époque, Moon Jae-in. Mais ce rapprochement a volé en éclats et les tensions entre les deux ennemis sont actuellement à leur comble.