Les feux d'artifice dans la baie de Sydney sont parmi les plus impressionnants

Comme chaque année, la Nouvelle Zélande et les îles du Pacifique (Fidji, Wallis et Futuna, Samoa…) ont été les premières à célébrer le Nouvel an à 13h (heure israélienne), suivies par l'Australie à 15h (heure israélienne). Une très belle année 2024 !

