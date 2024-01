Japon : alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,6 dans le centre du pays

Des vagues de tsunami pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de haut sont redoutées

Deux séismes ont frappé lundi matin l'ouest du Japon, le premier d'une magnitude de 7,4 sur l'échelle de Richter et le second de 6,3. Le Centre américain d'alerte aux tsunamis et le Service météorologique national du Japon ont immédiatement émis des avertissements de tsunami concernant les préfectures côtières de l'ouest du Japon, notamment Ishikawa, Niigata et Toyama. Le service japonais a mis en garde contre un "grand tsunami" qui pourrait atteindre toute la côte ouest.

Il y a une crainte de vagues de tsunami pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Par conséquent, une évacuation immédiate des résidents le long des villes et villages de la côte ouest a été initiée. Des signalements de tsunamis mineurs, atteignant une hauteur maximale de 3 mètres, ont déjà été enregistrés dans plusieurs régions du Japon, y compris dans la ville côtière de Wajima.

Il y a deux semaines, au moins 105 personnes ont été tuées par un tremblement de terre de magnitude 6,2 qui a frappé le nord-ouest de la Chine. 397 personnes ont été blessées et transportées pour recevoir des soins médicaux dans des hôpitaux. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait dans la province de Gansu et a été fortement ressenti également dans les provinces avoisinantes. Le séisme a causé d'importants dommages aux infrastructures. Des coupures d'électricité et des difficultés d'approvisionnement en eau ont été signalées dans les zones touchées. Les mauvaises conditions météorologiques ont compliqué les efforts de sauvetage, et les équipes de secours ont mené leurs opérations dans des conditions de grand froid, avec des températures descendant jusqu'à -14 degrés Celsius.