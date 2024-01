Australie : un couple refuse le sperme d'un donneur juif après le 7 octobre

Un juif australien homosexuel, qui a donné son sperme à un couple de lesbiennes, a déclaré dans un message viral sur Instagram que les receveuses avaient décidé de le rejeter parce que son "héritage juif" était devenu un problème.

Instagram Jay Lazarus

"En octobre 2022, j'ai pris une décision difficile mais importante pour aider d'autres personnes à fonder une famille, en devenant donneur de sperme", a écrit Jay Lazarus, un habitant de Perth, sur Instagram. "En tant qu'Australien, gay, et juif, je connais la difficulté de fonder une famille et je voulais offrir cette opportunité à un couple de même sexe, par pure bonté de cœur, sans rien en retour. Je me suis profondément rapproché d'un couple du Queensland et nous nous sommes embarqués ensemble dans cette aventure. Je me suis engagée à les aider à réaliser leur rêve. Le processus a été intense, avec des mois de tests médicaux et de conseils émotionnels. Sans parler des vitamines et de l'engagement à me maintenir en parfaite santé... et en septembre 2023, mon don était prêt", a-t-il raconté.

Jay Lazarus - Instagram

"Je me rapprochais de mon rêve de créer une famille, et de le faire avec un couple qui n'aurait pas pu le faire autrement". Tout a changé, cependant, après les atrocités du 7 octobre, jour du "Shabbat noir" où 1 200 personnes ont été assassinées, pour la plupart des civils. "Le couple m'a envoyé un message qui m'a laissé pantois", écrit Jay Lazarus. Le couple affirmait ne pas pouvoir poursuivre le processus pour des "raisons éthiques" et admettait "leur incapacité à assumer certaines parties de mon identité", à savoir ma judéité. "Influencé par ce qu'on leur a dit sur le conflit entre Israël et le Hamas, ce couple a préféré retourner à la case départ du processus de don de sperme plutôt que d'accepter mon sperme juif". Affirmant qu'il lui a fallu des semaines pour digérer cette histoire avant de pouvoir la partager, Jay Lazarus a conclu que "les préjugés sont toujours omniprésents, même dans les milieux progressistes qui prônent la gentillesse et l'amour": "Nous vivons à une époque où les idéologies de pureté raciale qui ont alimenté la Shoah - une lignée exempte de judéité - trouvent un écho troublant. L'antisémitisme n'est pas seulement une relique du passé, mais un préjugé vivant qui perdure aujourd'hui. Je suis fier d'être gay, fier d'être juif et fier de m'opposer à la haine", a-t-il conclu.