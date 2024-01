La Corée du Nord tire un missile à portée intermédiaire

La Corée du Nord a tiré un missile de portée intermédiaire au large de sa côte orientale dimanche, selon la Corée du Sud, alors que les tensions sont vives après les récents lancements par Pyongyang d'un missile balistique intercontinental et de son premier satellite d'espionnage militaire.

Un projectile qui pourrait être le missile tombé, selon les garde-côtes japonais, qui ont indiqué qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique. Il semble être tombé en dehors de la zone économique exclusive du Japon, selon la chaîne publique NHK.

En novembre, la Corée du Nord a déclaré avoir testé avec succès de nouveaux moteurs à combustible solide conçus pour des missiles balistiques de portée intermédiaire. Le missile de dimanche a été tiré depuis la région de Pyongyang vers 14h55 (0555 GMT), a déclaré l'armée sud-coréenne dans un communiqué, ajoutant que Séoul procédait à une analyse du missile en coordination avec les États-Unis et le Japon. La Corée du Nord a intensifié la pression sur Séoul ces dernières semaines, la déclarant "ennemi principal", affirmant que le Nord ne se réunirait jamais avec le Sud et promettant de renforcer sa capacité à lancer une frappe nucléaire sur les États-Unis et leurs alliés dans le Pacifique.

handout (South Korean Defence Ministry/AFP)

En décembre, la Corée du Nord a déclaré avoir testé son tout nouveau missile balistique intercontinental afin d'évaluer l'état de préparation à la guerre de sa force nucléaire face à ce qu'elle appelle l'hostilité croissante des États-Unis, alors que Washington et ses alliés ont commencé à utiliser un système d'échange de données en temps réel sur les missiles. Les soldats nord-coréens ont ramené des armes lourdes dans la zone démilitarisée autour de la frontière Nord-Sud et ont restauré des postes de garde que les deux pays avaient démolis, après que Séoul a suspendu une partie de l'accord militaire de 2018 entre les deux Corées en signe de protestation contre le lancement par Pyongyang d'un satellite espion. Le gouvernement isolé de Pyongyang resserre ses liens avec Moscou.

STR / KCNA VIA KNS / AFP

La ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui se rendra en Russie de lundi à mercredi à l'invitation de son homologue Sergei Lavrov, a déclaré dimanche l'agence de presse KCNA. Les États-Unis et leurs alliés ont condamné ce qu'ils décrivent comme le tir par la Russie de missiles nord-coréens sur l'Ukraine, Washington qualifiant cette action d'odieuse et Séoul qualifiant l'Ukraine de site d'essai pour les missiles à capacité nucléaire de Pyongyang. Moscou et Pyongyang ont nié avoir conclu des contrats d'armement, mais ont promis l'année dernière d'approfondir leurs relations militaires. Le département d'État américain a imposé jeudi des sanctions à trois entités russes et à une personne impliquée dans le transfert et l'essai de missiles balistiques nord-coréens destinés à être utilisés par la Russie contre l'Ukraine.