La population chinoise diminue pour la deuxième année consécutive, avec un taux de natalité historiquement bas

La population chinoise a baissé pour la deuxième année consécutive en 2023, en raison d'un taux de natalité historiquement bas et d'une vague de décès dus au COVID-19, accélérant un ralentissement qui aura des effets profonds à long terme sur le potentiel de croissance économique. Le Bureau national des statistiques a déclaré que le nombre total de personnes en Chine a diminué de 2,08 millions, soit 0,15 %, pour atteindre 1,409 milliard en 2023. Ce chiffre est bien supérieur à la baisse de 850 000 habitants enregistrée en 2022, la première depuis 1961 et la grande famine de l'ère Mao.

Le nombre total de décès a augmenté de 6,6 % l'année dernière pour atteindre 11,1 millions, le taux de mortalité atteignant son niveau le plus élevé depuis 1974. Les naissances ont chuté de 5,7 % pour atteindre 9,02 millions et le taux de natalité a atteint un niveau record de 6,39 naissances pour 1 000 habitants, alors qu'il était de 6,77 en 2022. Les naissances dans le pays sont en chute libre depuis des décennies notamment en raison de la politique de l'enfant unique mise en œuvre de 1980 à 2015.

En 2023, le chômage des jeunes, la chute des salaires des cols blancs et la crise du secteur immobilier, se sont intensifiés, réduisant le désir de faire des enfants. La diminution du nombre de travailleurs et de consommateurs pèse sur l’économie, tandis que l'augmentation des coûts des soins aux personnes âgées et des prestations de retraite plombent les finances des gouvernements locaux.

À long terme, les experts de l'ONU prévoient que la population chinoise diminuera de 109 millions d'habitants d'ici 2050. Parallèlement, la population chinoise âgée de 60 ans et plus a atteint 296,97 millions en 2023, soit 21,1% de sa population totale, contre 280,04 millions en 2022. La population du pays en âge de prendre sa retraite, c'est-à-dire âgée de 60 ans et plus, devrait atteindre plus de 400 millions de personnes d'ici 2035 contre environ 280 millions de personnes à l'heure actuelle. L'Académie chinoise des sciences, estime que le système de retraite sera à court d'argent d'ici 2035.

Les frais élevés de garde d'enfants et d'éducation dissuadent de nombreux couples chinois d'avoir des enfants, tandis que l'incertitude du marché de l'emploi décourage les femmes d'interrompre leur carrière.