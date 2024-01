Chine: un glissement de terrain emporte 47 personnes dans le sud du pays

Un glissement de terrain a enseveli, ce lundi 22 janvier, 47 personnes dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, selon une estimation préliminaire, a indiqué un média d'État: "47 personnes de 18 foyers ont été ensevelies", a confirmé l'agence de presse Chine nouvelle.

Le drame s'est déroulé à 5h51 heure locale dans le village de Liangshui, situé dans le canton de Zhenxiong. "Plus de 200 habitants (des environs) ont été évacués d'urgence, et 10 pelleteuses, 33 camions de pompiers et plus de 200 sauveteurs sont mobilisés pour les opérations de recherche", a précisé de son côté la télévision publique CCTV.

Des vidéos publiées sur le réseau social chinois Douyin montrent un village de montagne recouvert de neige et aux maisons en partie ensevelies par ce qui semble être un éboulement de rochers. Des glissements de terrain surviennent régulièrement dans le sud-ouest montagneux de la Chine, notamment après des précipitations.