Conflit israélo-palestinien : "La censure en Occident est exactement la même que dans la Chine de Mao" (dissident en exil)

De nos jours, la censure politique en Occident est "exactement la même" qu'elle l'était en Chine sous le dirigeant communiste Mao Zedong, a déclaré à Sky News l'artiste en exil Ai Weiwei. Il estime que "la société devient timide, pour vraiment éviter toute sorte de questionnement ou de désaccord". Weiwei était interrogé sur l'annulation de son exposition à Londres en novembre après des commentaires sur les réseaux sociaux faisant référence au conflit Israël-Hamas.

Il a notamment écrit sur les réseaux que le "sentiment de culpabilité lié à la persécution du peuple juif" avait été transféré et utilisé contre le monde arabe, avant d'être censuré.

Il a également fait valoir que la communauté juive avait une influence significative dans les médias, la finance et la culture aux États-Unis, et que l’aide militaire annuelle américaine de 3 milliards de dollars à Israël signifiait que les deux pays avaient un "destin commun".

"Aujourd'hui, je vois tellement de gens donner leurs opinions et se faire virer ou censurer, c'est devenu très courant. J'ai grandi dans cette censure politique et je réalise maintenant qu'aujourd'hui, en Occident, vous faites exactement la même chose", a-t-il dit. Critiquant la suspension de deux professeurs de l'Université de New York pour des commentaires liés à Gaza, il a déclaré que c'est une "vraie une révolution culturelle, qui essaie vraiment de détruire quiconque exprime des opinions divergentes". En 2011, Ai a été arrêté à l'aéroport international de Pékin et détenu pendant 81 jours. Il a quitté la Chine en 2015 et n’y est pas revenu depuis.

​