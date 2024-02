L'écrivain australien Yang Hengjun condamné à mort avec sursis en Chine

L'écrivain australien Yang Hengjun a été condamné à mort avec sursis par un tribunal chinois, cinq ans après avoir été arrêté et accusé d'espionnage. Il nie les accusations formulées contre lui, qui n'ont pas été rendues publiques.

Le gouvernement australien se dit "consterné" par la décision de Pékin.

"Tous les Australiens souhaitent voir le Dr Yang retrouver sa famille. Nous ne relâcherons pas nos efforts", a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères Penny Wong dans un communiqué.

Le Dr Yang, qui travaillait auparavant pour le ministère chinois de la Sécurité d'État, était surnommé le "colporteur de la démocratie", mais ses écrits ne comportaient pas de critiques directes du gouvernement.

Il a été arrêté à l'aéroport de Guangzhou en janvier 2019 et accusé d'espionnage.

Le Dr Yang a été soumis à "plus de 300 interrogatoires" et à "six mois de torture intense", pendant sa détention, selon sa famille.

