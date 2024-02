Australie : une militante pro-Hamas arrêtée pour enlèvement et torture

Une activiste pro-palestinienne, Laura Allam, a été inculpée d'enlèvement, de vol à main armée, de détention illégale, d'agression et de coups et blessures à l'encontre d'un homme de 31 ans, a rapporté mardi le média Algemeiner. Allam, âgée de 28 ans, a ciblé sa victime parce qu'elle était employée par un patron de confession juive.

L'enlèvement et les agressions qui ont suivi se sont produits le 16 février à Melbourne, selon la source. Le 8 octobre, un jour après que le Hamas a envahi Israël et assassiné plus de 1200 personnes, Allam a écrit qu'elle s'était "réveillée avec de bonnes nouvelles de notre Palestine bien-aimée". Les actes antisémites ont explosé en Australie depuis le 7 octobre, avec une augmentation de 700 %.

"Nous sommes préoccupés par le niveau de violence et par les incidents anti-israéliens et antisémites. Nous disposons d'une bonne capacité de renseignement en Australie et nous sommes donc convaincus que les autorités interviendront... Le gouvernement a également augmenté les fonds destinés à la sécurité de la communauté juive en Australie", a déclaré David Adler, un responsable de la communauté juive.