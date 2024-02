La Nouvelle-Zélande désigne le Hamas "groupe terroriste" et sanctionne les résidents israéliens "extrémistes" de Cisjordanie

La Nouvelle-Zélande a inscrit jeudi le Hamas dans son intégralité sur la liste des entités terroristes et a imposé des interdictions de voyage aux résidents israéliens « extrémistes » qui, selon elle, ont commis de violentes attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie.

Flash90

Le Premier ministre Christopher Luxon a déclaré dans une déclaration que l’assaut dévastateur du Hamas sur Israël en octobre était « brutal et nous les avons condamnés sans équivoque ». Mais il a ajouté que « la Nouvelle-Zélande veut être claire que la désignation du Hamas concerne les actions d’une entité terroriste et ne reflète pas le peuple palestinien à Gaza et dans le monde entier ». La Nouvelle-Zélande a désigné la branche militaire du Hamas comme une entité terroriste depuis 2010.