L’Australie et les pays asiatiques appellent à un "cessez-le-feu humanitaire" à Gaza

Une déclaration commune de l'Australie et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) appelle à "un cessez-le-feu humanitaire immédiat et durable" à Gaza, après plusieurs jours de querelles diplomatiques sur le texte.

"Nous condamnons les attaques contre tous les civils et les infrastructures civiles, qui entraînent une nouvelle détérioration de la crise humanitaire à Gaza, avec notamment un accès restreint à la nourriture, à l'eau et à d'autres besoins fondamentaux", indique la déclaration, publiée à l'issue d'un sommet de trois jours qui s'est tenu à Melbourne.

Elle appelle également à la libération des otages. Singapour avait rejeté une proposition antérieure visant à ce que la déclaration condamne "le recours à la famine" dans la bande de Gaza, une formulation qui aurait exaspéré Israël.

Les diplomates ont également débattu de la question de savoir si la déclaration devait appeler à un cessez-le-feu total ou à une pause "humanitaire", peut-être plus temporaire. L'ANASE comprend les nations à majorité musulmane que sont la Malaisie, l'Indonésie et Brunei, tandis que l'Australie est un fervent partisan d'Israël, bien qu'elle a déjà appelé à un cessez-le-feu et se soit montrée critique à l'égard du nombre de victimes.