À Sydney, une foule nombreuse rend hommage au rabbin Eli Schlanger assassiné à Bondi Beach

Des centaines de personnes se sont réunies mercredi dans la synagogue Habad de Bondi, à Sydney, pour assister aux funérailles du rabbin Eli Schlanger, abattu trois jours plus tôt lors de l’attaque terroriste meurtrière survenue pendant une fête de Hanoucca à Bondi Beach. La cérémonie s’est tenue à quelques rues seulement du lieu du drame, dans un climat d’émotion intense et sous haute sécurité.

Rabbin adjoint au sein du mouvement Habad de Bondi, Eli Schlanger a été tué lors de l’événement "Chanukah by the Sea" (Hanoucca en bord de mer), visé par une attaque à l'arme à feu perpétrée par un père et son fils, qui a fait quinze morts. Âgé de 41 ans, né au Royaume-Uni, il vivait à Sydney depuis 18 ans et était récemment devenu père pour la cinquième fois.

Durant la cérémonie, son beau-père, le rabbin Yehoram Ulman, qui a fondu en larmes à plusieurs reprises à l'évocation de son gendre a appelé la communauté juive à ne pas céder à la peur après l’attaque. Il a annoncé qu’un rassemblement serait organisé dimanche, à la fin de Hanoucca, sur le site même de la tragédie, afin d’y allumer les huit bougies traditionnelles. Submergé par l’émotion, il a rendu un hommage poignant à son gendre, évoquant un homme dévoué, sur qui il pouvait compter en toutes circonstances.

"Tu étais devenu tout pour moi, mes mains, mes pieds. Ton dévouement à mon égard était sans limites. Je pouvais compter sur toi pour tout", a-t-il déclaré. "Tu étais mon fils, mon ami, mon confident... Passer une journée sans toi me semble impossible", a-t-il confié en larmes.

À l’intérieur de la synagogue, des prières ont été récitées en hébreu et en anglais, notamment par un autre membre de la famille, le rabbin Mendel Kastel. Faute de place, de nombreux fidèles sont restés à l’extérieur, suivant la cérémonie en direct sur leurs téléphones depuis le trottoir.

Les autorités avaient renforcé les mesures de sécurité dans tout le quartier de Bondi. La police de Nouvelle-Galles du Sud avait bouclé les rues adjacentes, procédé à des fouilles de sacs et déployé, aux côtés de forces publiques, des agents de sécurité privés et communautaires.

Plusieurs responsables politiques ont assisté aux funérailles, dont le Premier ministre de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, la cheffe de l’opposition fédérale Sussan Ley et la députée locale Allegra Spender. Le Premier ministre Anthony Albanese n’était pas présent, indiquant qu’il participerait aux cérémonies s’il y était invité.

À la sortie, les témoignages se sont multipliés pour saluer la mémoire d’un homme décrit comme profondément altruiste. Selon ses proches, Eli Schlanger parcourait régulièrement de longues distances, parfois jusqu’à huit heures aller-retour, pour rendre visite à des détenus juifs dans les prisons de l’État. "Il était là pour tout le monde, sans distinction", a résumé un fidèle.