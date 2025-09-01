Afghanistan : un séisme fait plus de 800 morts et 2 800 blessés

Articles recommandés -

Un séisme de magnitude 6 a frappé l’Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi, causant la mort d’au moins 812 personnes et blessant plus de 2 800, selon les autorités talibanes. L’épicentre se situait à 10 km de profondeur dans les provinces orientales de Kunar et Nangarhar, où de nombreux villages en pisé ont été rasés.

Les secours, appuyés par l’armée et des hélicoptères, tentent de dégager les survivants dans ces zones montagneuses proches de la frontière pakistanaise, souvent isolées et privées de réseau mobile. Trois villages ont été totalement détruits dans la province de Kunar, où l’on dénombre plus de 600 morts.

Les hôpitaux sont débordés, et le ministère de la Santé a appelé à une aide internationale urgente. « Beaucoup de familles ont perdu leurs proches et leurs maisons », a déclaré un porte-parole. Cette catastrophe survient alors que l’Afghanistan traverse une grave crise humanitaire, aggravée par la baisse drastique de l’aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. L’ONU estime que plus de la moitié de la population dépend aujourd’hui d’une assistance humanitaire qui s’amenuise, en raison notamment des restrictions imposées aux femmes. Aucun gouvernement étranger n’a pour l’instant proposé d’aide, hormis la Chine, qui s’est dite prête à intervenir selon les besoins. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a annoncé que la mission onusienne sur place préparait une réponse d’urgence. L’Afghanistan, situé au carrefour de plaques tectoniques, est l’un des pays les plus exposés aux séismes meurtriers.