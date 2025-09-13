"Anti-islamique" : L'Iran met en garde l’Azerbaïdjan contre l’accueil d’un grand rassemblement de rabbins

Articles recommandés -

Un proche conseiller du guide suprême iranien, Ali Akbar Velayati, a mis en garde samedi l’Azerbaïdjan contre la tenue d’un important rassemblement rabbinique prévu début novembre à Bakou, a rapporté Iran International. Selon lui, un tel événement serait « anti-islamique » et « contraire à la dignité des chiites », appelant les autorités azerbaïdjanaises à y renoncer.

Le rassemblement visé est la Conférence des rabbins européens, qui doit se tenir du 4 au 6 novembre et réunir des dirigeants religieux juifs venus de tout le continent. Velayati a suggéré que cette initiative pourrait être liée à une volonté d’élargir les Accords d’Abraham, qui ont permis à plusieurs États musulmans de normaliser leurs relations avec Israël.

Cette polémique survient dans un contexte diplomatique tendu. Le mois dernier, l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont signé à Washington un accord de paix historique sous l’égide du président américain Donald Trump. Ce texte accorde aux États-Unis des droits exclusifs pour développer un nouveau corridor stratégique à travers le sud de l’Arménie, reliant l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. Baptisé “Trump Route for International Peace and Prosperity”, ce projet doit faciliter les exportations énergétiques et de ressources dans la région. Téhéran, qui y voit une menace pour ses propres routes commerciales et son influence régionale, a vivement exprimé son opposition.

L’organisation du rassemblement rabbinique ajoute désormais une dimension culturelle et religieuse aux tensions croissantes entre l’Iran et l’Azerbaïdjan.