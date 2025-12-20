Attentat de Sydney : Anthony Albanese salue une communauté juive "totalement inébranlable"

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a rendu hommage à la résilience de la communauté juive du pays, la qualifiant de « totalement inébranlable », après avoir participé à une cérémonie commémorative à Sydney en mémoire des victimes de l’attentat perpétré lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach.

La fusillade de dimanche dernier, qui a coûté la vie à 15 personnes et fait des dizaines de blessés, est la plus meurtrière qu’ait connue l’Australie depuis près de trente ans. Les autorités enquêtent sur un acte de terrorisme ciblant spécifiquement des Juifs. En réaction, les forces de l’ordre ont renforcé les patrouilles et la présence policière à travers le pays afin de prévenir de nouvelles violences antisémites.

S’exprimant après une veillée organisée à la Grande Synagogue de Sydney, Anthony Albanese a estimé que l’événement témoignait de « l’esprit inébranlable de la communauté juive australienne ». « C’était une nuit d’unité, de résilience, de réconfort, de foi et d’amour », a-t-il déclaré depuis Canberra, à la veille d’une journée nationale de recueillement dédiée aux victimes.

Le chef du gouvernement, sous pression de critiques l’accusant de ne pas agir suffisamment face à la montée de l’antisémitisme depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, a promis de durcir la législation contre les crimes de haine. Il a assuré que son gouvernement prendrait « toutes les mesures nécessaires » pour garantir la sécurité des communautés ciblées et défendre les valeurs de cohésion et de respect en Australie.