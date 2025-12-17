Attentat de Sydney : l’Australie enterre les victimes et s’interroge sur ses failles

L’Australie a commencé à rendre hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Bondi Beach, survenue il y a trois jours lors d’un événement marquant le début de Hanoucca. Alors que les premières cérémonies funéraires et veillées se tiennent à Sydney, le pays reste sous le choc de l’attaque la plus meurtrière qu’il ait connue depuis trente ans.

Le bilan humain est lourd : quinze personnes ont été tuées et 22 autres restent hospitalisées. Parmi les victimes figurent des membres éminents de la communauté juive locale et internationale, dont Eli Schlanger, rabbin adjoint à la synagogue Habad de Bondi et père de cinq enfants, un survivant de la Shoah âgé de 87 ans, ainsi qu’une fillette de 10 ans, Matilda, dont la famille avait fui l’Ukraine pour s’installer en Australie. Son père a rappelé lors d’une veillée que le choix de son prénom symbolisait leur volonté de s’intégrer pleinement au pays.

Très ému, le beau-père d’Eli Schlanger a confié son regret de ne pas lui avoir exprimé plus souvent son amour, un témoignage qui illustre la douleur profonde ressentie par les proches des victimes.

Sur le plan judiciaire, le Premier ministre Anthony Albanese a annoncé que l’auteur survivant, Naveed Akram, 24 ans, devrait être inculpé dans les prochaines heures, après son réveil d’un coma provoqué par ses blessures. Il est actuellement placé sous haute surveillance policière à l’hôpital. Son père, Sajid Akram, 50 ans, le second terroriste, a été tué sur les lieux par les forces de l’ordre.

La police de Nouvelle-Galles du Sud affirme que les deux hommes étaient motivés par l’idéologie de l’État islamique. Les enquêteurs examinent notamment un récent voyage aux Philippines, dans une région connue pour la présence de groupes extrémistes.

L’attaque relance le débat sur le contrôle des armes à feu. Le gouvernement est vivement critiqué pour avoir permis l’acquisition légale d’armes de guerre par les terroristes. Anthony Albanese s’est engagé à durcir la législation, tandis que le parlement de l’État examinera dès la semaine prochaine des réformes, dont un plafonnement du nombre d’armes par personne.

Sur la scène internationale, de nombreux dirigeants ont exprimé leur solidarité. Le président américain Donald Trump a déclaré depuis la Maison-Blanche que les États-Unis se joignaient au deuil et priaient pour les blessés. En Australie, le gouvernement promet aussi de renforcer la lutte contre l’antisémitisme, au cœur des inquiétudes depuis le début du conflit à Gaza.