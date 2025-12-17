Attentat de Sydney : le terroriste inculpé de 59 chefs d’accusation

Le terroriste encore vivant ayant perpétré l’attentat de Bondi Beach, qui a fait quinze morts lors d’une célébration de Hanoucca, a été formellement inculpé par la police de Nouvelle-Galles du Sud. Naveed Akram, 24 ans, a été mis en examen mercredi, au lendemain de son réveil d’un coma consécutif à ses blessures, après avoir survécu à un échange de tirs avec les forces de l’ordre.

Au total, 59 chefs d’accusation ont été retenus contre lui, dont quinze pour meurtre, un pour acte terroriste, quarante pour blessures avec intention de tuer, ainsi que plusieurs infractions liées aux armes et aux explosifs. Il est notamment poursuivi pour avoir placé un engin explosif à proximité d’un bâtiment, pour usage d’arme à feu avec intention de causer des blessures graves, et pour affichage public d’un symbole terroriste. L’affaire devait être examinée par un tribunal de Sydney mercredi après-midi.

Naveed Akram et son père, Sajid Akram, 50 ans, ont ouvert le feu dimanche soir sur les participants d’un événement marquant le début de la fête juive de Hanoucca à Bondi Beach. Sajid Akram a été abattu sur place par la police. Les autorités affirment qu’il avait acquis légalement les armes utilisées lors de l’attaque, un point qui alimente de vives interrogations sur le cadre législatif en vigueur.

Le bilan humain est particulièrement lourd : quinze personnes ont été tuées, parmi lesquelles une enfant de dix ans. Mercredi encore, une vingtaine de blessés restaient hospitalisés.

Ces inculpations interviennent alors que le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’attaque semblait inspirée par l’idéologie de l’État islamique. Le commissaire de police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a par ailleurs révélé que le père et le fils avaient effectué un voyage aux Philippines le mois précédent, un déplacement dont les motivations restent à éclaircir.

Les autorités philippines ont confirmé que les deux hommes avaient indiqué Davao, dans le sud du pays, comme destination lors de leur arrivée le 1er novembre, avant de quitter le territoire le 28 novembre. Ce voyage aurait eu lieu après que Naveed Akram, maçon de profession, a informé son employeur qu’il ne pourrait plus travailler avant 2026, invoquant une blessure à la main, et demandé le versement anticipé de ses droits.

Enfin, la police affirme avoir découvert des engins explosifs artisanaux ainsi que deux drapeaux de l’État islamique faits maison dans un véhicule immatriculé au nom de Naveed Akram, garé à proximité du lieu de l’attaque. Ces éléments renforcent la qualification terroriste retenue par les autorités, alors que l’Australie reste profondément marquée par ce drame.