Au moins 4 morts et 57 blessés dans un tremblement de terre de magnitude 7,5 à Taïwan

Un puissant tremblement de terre de magnitude 7,4 s'est produit mercredi matin au large de Taïwan, incitant le Japon et les Philippines à lancer une alerte au tsunami alors que des secousses ont été ressenties dans toute la région. Selon l'administration météorologique centrale de Taïwan, il s'agit du tremblement de terre le plus puissant à frapper Taïwan depuis 25 ans. Les pompiers locaux ont fait état d'au moins quatre morts et de 57 blessés, et l'on soupçonne que des personnes ont été prises au piège dans des bâtiments effondrés.

https://twitter.com/i/web/status/1775326709170004326 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon le centre d'urgence central de Taïwan, au moins 26 bâtiments se sont effondrés et des personnes auraient été piégées dans sept d'entre eux. La plupart se trouvaient dans le comté de Hualien, près de l'épicentre. Le tremblement de terre a également affecté le réseau énergétique, avec plus de 91 000 foyers privés d'électricité, a ajouté le centre d'urgence central, et la société publique Taipower s'efforce actuellement de résoudre le problème.

En raison de la puissance du séisme et des secousses, une alerte au tsunami a été émise pour Taïwan, les Philippines et le Japon, avant d'être levée le risque ayant été écarté. Le centre américain d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique a déclaré que, bien que les autorités nationales puissent encore émettre des alertes, "la menace de tsunami est désormais largement écartée".

https://twitter.com/i/web/status/1775322244568277071 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a annoncé le déploiement de personnel militaire dans plusieurs régions du pays, notamment dans les villes de Taipei et de Hualien, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage.