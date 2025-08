Australie : 120 000 manifestants anti-israéliens réunis à Sydney aux cris de "Vive l'Intifada" et "Mort à Tsahal"

Articles recommandés -

Des dizaines de milliers de personnes (jusqu'à 120 000 selon certaines sources) ont participé dimanche à une manifestation d'envergure sur le célèbre pont de Sydney, dans le cadre d'un événement baptisé "March for Humanity" (Marche pour l'humanité). Cette mobilisation pro-palestinienne a été autorisée in extremis par la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, moins de 24 heures avant son début, malgré l'opposition de la police qui craignait des problèmes de sécurité et de circulation.

Sous une pluie battante, les manifestants, nombreux à arborer des drapeaux palestiniens, ont brandi des pancartes réclamant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. "Honte à Israël, honte aux États-Unis", ont scandé des milliers de voix. Les slogans fusaient : "Que voulons-nous ? Un cessez-le-feu ! Quand ? Maintenant !". Parmi les participants figuraient des personnalités notables comme Julian Assange, fondateur de WikiLeaks, le député fédéral Ed Husic, et l'ancien Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud Bob Carr.

L'événement a toutefois été marqué par des débordements, avec la présence de drapeaux des Talibans et de Daech, ainsi que des photos de Khamenei, ainsi que les slogans "Mort à l'armée israélienne" et "Vive l'Intifada", scandés longuement.

Une femme tenant une pancarte avec une étoile de David et une croix gammée, accompagnée de la légende : "Les sionistes sont des néo-nazis", a été photographiée. On a également vu des drapeaux d'Al-Qaïda et des pancartes faisant référence à la Shoah et aux nazis, comme un dessin de Netanyahou avec une moustache à la Hitler.

Les organisateurs du Palestine Action Group ont présenté cette marche comme une réponse à la "catastrophe humanitaire à Gaza". La juge Belinda Rigg avait reconnu l'existence de risques sécuritaires tout en refusant d'interdire la manifestation, ordonnant la fermeture du pont à la circulation automobile pendant la durée de l'événement. Le bureau du Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud avait précédemment déclaré qu'il "n'avait pas l'intention de laisser Sydney sombrer dans le chaos".

Cette mobilisation intervient dans un contexte de pression croissante sur le gouvernement australien pour qu'il reconnaisse un État palestinien, après que la France, le Canada et le Royaume-Uni ont laissé entendre qu'ils pourraient soutenir une telle démarche lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU. Le Premier ministre australien Anthony Albanese, a néanmoins réaffirmé qu'il ne céderait pas aux pressions internationales tant que les conditions garantissant la sécurité d'Israël ne seraient pas remplies.