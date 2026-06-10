Australie : 19 nouvelles accusations contre le terroriste du massacre de Bondi Beach

La justice australienne a annoncé mercredi l’ajout de 19 nouvelles charges contre Naveed Akram, l’auteur présumé du massacre de Bondi Beach, portant à 78 le nombre total d’accusations retenues contre lui.

L’homme de 24 ans est accusé d’avoir participé, avec son père Sajid Akram, à l’attaque terroriste menée le 14 décembre 2025 contre une célébration de Hanoucca à Bondi Beach, dans la banlieue de Sydney. L’attentat avait coûté la vie à 15 personnes et fait 41 blessés.

Les nouvelles inculpations comprennent trois chefs supplémentaires de tentative de meurtre, dix chefs de tirs avec intention de tuer et six chefs d’utilisation d’une arme à feu dans le but de blesser ou de résister à son arrestation.

Avant ces nouvelles accusations, Naveed Akram était déjà poursuivi pour acte terroriste, 15 meurtres, 40 tentatives de meurtre, usage criminel d’armes à feu, dépôt d’explosifs à proximité d’un lieu public et affichage de symboles terroristes.

Les charges de terrorisme et de meurtre sont passibles de la prison à vie. Les autres chefs d’accusation liés aux tentatives de meurtre et aux tirs intentionnels peuvent entraîner des peines allant jusqu’à 25 ans d’emprisonnement chacune.

Selon l’enquête, les deux assaillants avaient également lancé plusieurs engins explosifs improvisés contre la foule rassemblée pour les festivités. Un cinquième engin avait été découvert dans leur véhicule après l’attaque.

Les enquêteurs avaient également retrouvé un drapeau artisanal de l’organisation État islamique (EI), ce qui a conduit à des accusations supplémentaires liées à la promotion d’une organisation terroriste.

Le parquet australien a demandé un délai supplémentaire afin de poursuivre l’analyse des éléments de preuve. Le dossier comprend notamment des centaines de milliers d’images de vidéosurveillance et de nombreux supports numériques saisis dans le cadre de l’enquête.

Le tribunal a accordé aux enquêteurs jusqu’au 12 août pour compléter le dossier.

Naveed Akram, grièvement blessé lors de son arrestation, n’a toujours pas plaidé coupable ou non coupable. Son père, Sajid Akram, avait été abattu par la police pendant l’attaque.

Le massacre de Bondi Beach a profondément marqué l’Australie. Parmi les victimes figuraient plusieurs enfants, dont certains âgés d’à peine dix ans.

L’ampleur de l’attaque et les interrogations sur la préparation des forces de sécurité ont conduit le gouvernement du Premier ministre Anthony Albanese à créer une Commission royale sur l’antisémitisme et la cohésion sociale.

Les auditions ont notamment révélé que des alertes de sécurité avaient été transmises avant l’événement, sans qu’une présence policière renforcée ne soit finalement mise en place.