Australie : des policiers armés de fusils déployés pour le dernier test des Ashes à Sydney

La police australienne a annoncé le déploiement d’agents armés de fusils d’assaut autour du cinquième et dernier test des Ashes à Sydney, une mesure exceptionnelle destinée à renforcer la sécurité après l’attentat meurtrier survenu à Bondi Beach le mois dernier.

À partir de dimanche, des policiers en uniforme et à cheval, appuyés par des unités de maintien de l’ordre et des brigades anti-émeutes, patrouilleront autour du Sydney Cricket Ground, où le match se jouera à guichets fermés. La présence visible d’armes longues reste rare lors d’événements sportifs en Australie.

Cette décision intervient trois semaines après l’attaque terroriste perpétrée lors d’une célébration de Hanouca à Bondi Beach, qui a fait 15 morts et de nombreux blessés. Sept personnes sont toujours hospitalisées, dont une dans un état critique mais stable, selon les autorités.

Le commissaire de la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, a souligné que ces mesures visent avant tout à rassurer le public. « Beaucoup ne sont pas habitués à voir des policiers armés de fusils lors d’événements sportifs, mais notre objectif est que chacun se sente en sécurité », a-t-il déclaré, précisant qu’aucune menace spécifique ne pèse actuellement sur la communauté.

Des dispositifs similaires avaient déjà été mis en place lors du quatrième test des Ashes à Melbourne fin décembre, avec des patrouilles armées autour du stade, des parcs voisins et des gares.

L’un des suspects, Naveed Akram, âgé de 24 ans, fait face à 59 chefs d’accusation, dont 15 pour meurtre. Blessé par la police lors de l’intervention, il a été inculpé après être sorti du coma. Son père, Sajid Akram, a été abattu sur place.

Les autorités affirment que le dispositif renforcé sera maintenu tout au long de l’événement afin d’assurer le bon déroulement de la rencontre et la sécurité des spectateurs.