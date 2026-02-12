Australie : Herzog dénonce l’antisémitisme et renvoie les manifestants vers l’ambassade d’Iran

En déplacement à Melbourne pour une conférence consacrée au renforcement des liens avec la communauté juive, dans un contexte de montée de l’antisémitisme en Australie, le président israélien Isaac Herzog a regretté qu’un important dispositif de sécurité, mobilisant des milliers de policiers, ait été nécessaire pour garantir "le droit fondamental" des participants à se réunir et à accueillir le chef de "l’unique État juif au monde" sans perturbations.

Sa visite, organisée à l’invitation du Premier ministre australien Anthony Albanese après l’attaque terroriste du 14 décembre à Bondi Beach qui a fait 15 morts lors d’un événement de Hanoucca, s’est déroulée sous haute tension. À Melbourne, un graffiti "Mort à Herzog" a été découvert sur un bâtiment universitaire. L’inscription, accompagnée d’un triangle inversé, symbole associé au Hamas, a été rapidement effacée et signalée à la police. Des organisations étudiantes juives ont dénoncé un climat d’hostilité croissant sur les campus.

S’adressant aux manifestants rassemblés à l’extérieur de la conférence, Isaac Herzog les a appelés à protester plutôt devant l’ambassade d’Iran ou d’autres représentations qu’il juge "pertinentes", accusant Téhéran d’avoir "massacré des dizaines de milliers de ses propres citoyens" et d’agir comme un "empire du mal", alors qu'Israël défend le monde libre et ses valeurs face à cette menace.

Tout en qualifiant d’"inquiétante" la vague d’antisémitisme observée dans le pays, le président israélien a évoqué l’existence d’une "majorité silencieuse" d’Australiens attachés au respect de la communauté juive et favorables au dialogue avec Israël. Mais sa visite a également donné lieu à d’importantes manifestations pro-palestiniennes, notamment à Sydney, où des heurts avec la police ont conduit à l’usage de gaz poivré.