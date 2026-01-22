Australie : journée nationale de deuil ce jeudi en hommage aux victimes de l'attentat de Bondi Beach

L’Australie observe ce jeudi une journée nationale de deuil en hommage aux victimes de l’attentat terroriste de Bondi Beach, qui a coûté la vie à 15 personnes le mois dernier. Cette journée, annoncée par le Premier ministre Anthony Albanese, vise à honorer les victimes et à soutenir leurs proches, tout en rassemblant la nation autour d’un message d’unité.

À cette occasion, les Australiens sont invités à observer une minute de silence à 19h01 (heure de l’Est) et à accomplir une mitzvah, un acte de bonté et de compassion issu de la tradition juive. Ces gestes symboliques doivent permettre, selon les autorités et les responsables religieux, de transformer le deuil en un moment de solidarité et d’espoir.

La communauté Habad de Bondi a choisi pour thème de la journée: "La lumière vaincra, un rassemblement d’unité et de mémoire". Dans cet esprit, plusieurs bâtiments nationaux seront illuminés jeudi soir en Australie-Occidentale et en Nouvelle-Galles du Sud, tandis que d’autres institutions à travers le pays sont encouragées à faire de même, comme "symboles de lumière" face à l’obscurité du terrorisme.

Une installation commémorative intitulée Les 15 Piliers de lumière sera également érigée à Canberra et dans plusieurs villes australiennes. Chaque pilier représentera un hommage visible aux victimes et un signe de solidarité nationale.

Les drapeaux seront en berne sur l’ensemble des bâtiments fédéraux et du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud tout au long de la journée. Un service commémoratif sera organisé à 19h par la communauté Habad de Bondi, retransmis en direct sur les chaînes ABC News et Sky News. ABC observera par ailleurs la minute de silence à l’antenne à 19h01, comme l’a souhaité le Premier ministre.

Un registre de condoléances virtuel a été ouvert sur le site du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud afin de permettre à chacun de laisser un message.

Les autorités encouragent aussi les Australiens à partager un repas avec leurs proches, à allumer une bougie devant leur domicile et à accomplir une mitzvah. Ces actes, qui relèvent de la notion juive de tikkoun olam (réparer le monde), peuvent être simples : rendre visite à une personne malade, aider un voisin, soutenir une association ou faire un don.

Le gouvernement a proposé 15 exemples de mitzvot (pluriel de mitzvah), allant de la gratitude quotidienne à la bienveillance envers les animaux, en passant par la prière pour la guérison des blessés ou le temps consacré à la famille.

Enfin, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, marquer cette journée, sans obligation de suspendre leurs activités. À travers ces initiatives, l’Australie entend affirmer que face au terrorisme, la solidarité et la compassion restent des réponses essentielles.